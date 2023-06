Leipzig dirkede låst finale op og vandt for andet år i træk

Det var alt andet end smukt at se på, men det er Yussuf Poulsen og resten af spillerne fra RB Leipzig nok ligeglade med.

Med en sejr på 2-0 over Jesper Lindstrøm og Eintracht Frankfurt sørgede de lørdag aften for, at klubben for andet år i træk blev pokalmester i Tyskland.

Trofæet kom i hus efter en nervøs og låst affære, hvor ingen af holdene turde at slippe tøjlerne og satse alt fremad.