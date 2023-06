Spiller måtte holdes tilbage: Utilfredse AaB-fans reagerede stærkt på nedrykning

AaB-back Jakob Ahlmann kan ligeledes sætte sig ind i de stærke reaktioner fra tribunerne.

- Jeg er fuld af forståelse over for måden, de reagerer på. De skal være skuffede, og de skal være kede af det lige så vel, som de skal vide, at der ikke er nogen, som er mere kede af det end os spillere. Det er en stor opgave for os at få dem bag os igen og rejse os sammen, siger Jakob Ahlmann.

Der var udsolgt på Aalborg Portland Park til sæsonens sidste kamp med 11.300 fremmødte tilskuere.

Det er første gang siden 1986, at AaB skal spille i landets næstbedste række. Klubben har således været i Superligaen hele vejen siden etableringen i 1991.