- Jeg kan godt bekræfte, at beslutningen er taget.

- Jeg er dog lidt mere usikker på, hvorfor vi ikke har meldt noget ud endnu. Men jeg kunne forestille mig, at det er processen hos Fifa (Det Internationale Fodboldforbund, red.), som trækker lidt ud, siger Peter Ebbesen til Tipsbladets hjemmeside.

Turneringschefen beretter om stor opbakning fra de danske klubber til ændringen.

Klubberne risikerede førhen at stå i en situation, hvor de ikke kunne supplere deres trupper med en afløser 1. september i tilfælde af et sent spillersalg til en udenlandsk klub.