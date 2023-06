AaB har fået tilført 30 millioner kroner ved aktieemission

Aalborg Boldspilklub A/S får i underkanten af 30 millioner kroner tilført ved en aktieemission.

Det meddeler klubben fredag i en pressemeddelelse.

Det sker dagen inden, at AaB’s førstehold lørdag spiller for overlevelse i Superligaen. En sejr hjemme over Silkeborg vil sikre en ny sæson i den bedste række.