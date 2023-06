David Beckham fyrer Inter Miami-træner Phil Neville

Inter Miami tabte natten til torsdag dansk tid med 0-1 hjemme til New York Red Bulls. Det var holdets fjerde nederlag i træk.

Efter 15 spillerunder i MLS er Inter Miami bundprop i Eastern Conference med blot 15 point. Det er kun blevet til fem sejre, mens holdet har tabt ti kampe.

Ud af 29 hold i den bedste nordamerikanske fodboldrække er Inter Miami rangeret som nummer 27.

David Beckham forklarer, at det ikke var en let beslutning at fyre Phil Neville.

- Nogle gange er vi nødt til at træffe de hårdeste beslutninger i denne sport, og selv om det er trist, så føler vi, at tiden er rigtig til at foretage en ændring, siger David Beckham.