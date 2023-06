Videoerne viser, hvordan 44-årige Anthony Taylor og familien eskorteres ud af en café og ind i et trygt område af sikkerhedsvagter.

Under eskorteringen bliver der smidt en stol og flaske i retning af Anthony Taylor.

Det engelske dommerforbund PGMOL tager kraftigt afstand fra den behandling, som Anthony Taylor blev udsat for dagen efter finalen på sin hjemrejse.

- Vi er forfærdede over den uretfærdige og modbydelige hetz rettet mod Anthony og hans familie, mens han er på vej til at rejse hjem efter at have dømt Europa League-finalen. Vi støtter ham fuldt ud, lyder det fra PGMOL.