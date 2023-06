Stuttgart sendte groggy Hamburger SV på randen af knockout

I første opgør mod Stuttgart om det yderste mandat i næste sæsons Bundesliga tabte HSV 0-3 på udebane.

Dermed tyder intet på, at HSV er på vej tilbage til Bundesligaen, som klubben i 2018 rykkede ud af efter 55 år i træk i det fineste selskab.

HSV har flere gange været tæt på oprykning, men er snublet, og det samme ser ud til at gøre sig gældende i denne sæson, omend Stuttgarts sejr torsdag aldrig rigtigt var i fare.

Den græske stopper Konstantinos Mavropanos pandede efter bare 45 sekunder Stuttgart på 1-0 efter et hjørnespark, og siden fulgte en stribe gode muligheder for at øge til 2-0.