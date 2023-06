Senere var gæsterne tæt på at udbygge føringen mod et usædvanligt apatisk hjemmehold, der dog rejste sig med Victor Claessons udligning som en velfortjent afrunding på en stor sæson for svenskeren. Dermed blev FCK kåret til dansk mester i fodbold med et 1-1 resultat.

Mest bemærkelsesværdig var selve indledningen på kampen, da et stillestående Randers-hold så til, mens hjemmeholdet rullede bolden hen til Carlos Zeca.