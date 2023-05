Hvidovre-borgmester om stadion: Vi har mega travlt

- Det her er en historisk mulighed, som vi ikke kan give slip på, siger borgmesteren i Hvidovre Kommune, Anders Wolf Andresen (SF).

- Det vil være en historisk fejltagelse ikke at lade Hvidovre IF spille Superliga på Hvidovre Stadion. Derfor er det vigtigt for os, at vores by kan samle sig om vores klub på vores eget stadion, og at vi kan få den glæde med, som det er, at Hvidovre spiller i Superligaen.

For at blive superligaklar skal Hvidovre Stadion have et nyt græstæppe. Der skal også sættes midlertidige tribuner op, så der er plads til mindst 10.000 tilskuere.