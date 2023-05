Hvidovre Stadion bliver superligaklar for 16 millioner

I sagsmaterialet fremgår det, at alle faciliteter muligvis ikke bliver klar til starten på den nye sæson, der starter 21.-23. juli, og derfor kan det blive nødvendigt at starte sæsonen med flere udekampe i træk eller at leje sig ind på et andet stadion.

Leje af et andet stadion var også alternativet til opgraderingerne, som fodboldklubben Hvidovre IF ikke direkte bidrager til økonomisk. Der kan dog meget vel blive tale om en forhøjelse af den husleje, som klubben betaler for at bruge stadion.

Efter 26 års fravær rykkede Hvidovre IF søndag op i Superligaen som toer i 1. division efter Vejle. Den 98 år gamle klub, der blev danmarksmester i 1966, 1973 og 1981, skal dermed vænne sig til en helt ny tilværelse.