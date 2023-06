Største bedrift II

I sæsonens sidste hjemmekamp stod Jacob Friis på sidelinjen med hænderne i lommen. Hans ufattelige ro på sidelinjen er eksemplarisk og et udtryk for, at han og staben på forhånd har guidet spillerne, der alle ved, hvad deres rolle er. Viborg har – som en af de små klubber rent økonomisk – været et særdeles frisk pust i topstriden.