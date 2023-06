Et stadion kan blive så stille.

I sekunderne inden der blev fløjtet af i Aalborg, faldt støjniveauet til nul, det rød-hvidklædte kollektiv anede, at det uundgåelige ville ske, alt gik i stå. Der var sæsonrekord på Aalborg Portland Park, 11.300 var mødt frem for at sikre AaB endnu en sæson i Superligaen. Det gik ikke. AaB skulle