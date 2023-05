Så sent som mandag aften så man dog allerede eksempler på, at hold uden noget at spille for, alligevel kan drille holdene, der har. Brøndby IF: 5, FC Nordsjælland: 1.

Det samme havde Randers i sinde at gøre mod lokalrivalen AGF. Efter en stor chance ellers så ud til at være forpasset, tog Mads Enggaard sagen i egen hånd bankede bolden ind i det fjerne målhjørne bag en chanceløs Jesper Hansen. 1-1.

Udligningen kom tydeligvis bag på AGF’erne, og klubbens tyske træner, Uwe Rösler, havde travlt med dirigere sine spillere med fagter og højlydte råb. Det lykkedes. Da pausen nærmede sig sad AGF igen trygt på spillet, og man havde på fornemmelsen, at et mål ikke var usandsynligt, da holdene gik til pause.