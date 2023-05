Napolis mestertræner beder klubejer om lov til tidlig afsked

- Spalletti er en fri mand, siger Aurelio De Laurentiis i tv-programmet Che Tempo Che Fa, skriver La Gazzetta dello Sport.

- Når nogen kommer og siger: ”Jeg har gjort mit bedste, og en æra er slut. Jeg vil gerne have et sabbatår, selv om jeg stadig har et år tilbage på kontrakten”, så kan jeg kun takke ham, og det er kun på sin plads, at han gør, som han vil.

- Jeg ønsker ham alt det bedste, siger klubpræsidenten.

Napoli har endnu ikke meldt noget officielt ud om, at Luciano Spalletti er fortid i klubben, men han har altså præsidentens tilladelse.