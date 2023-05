DBU hyrer dansk ambassadør som ny direktør

Den nye direktør vil for mange være et kendt ansigt. Han er tidligere direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, hvorfor han ofte stod frem på tv og andre medier under coronanedlukningerne i 2020-2022.

- Fodbold har en magisk kraft og energi, som jeg glæder mig til at arbejde med. Fodbold kan samle tusindvis af danskere på stadion til landskampe og klubkampe og oplever i disse år kolossal interesse fra danskerne.

- Men fodbold kan også samle tusindvis af børn til træning, stævner og kampe med glæde, venskaber og fællesskaber. Og så har fodbold en vigtig rolle for motion og folkesundhed samt for at bidrage til integration og øget forståelse for diversitet, siger Rasmussen.