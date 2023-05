La Liga-chef: Vi kan løse racismeproblem på seks måneder

- Vi tager den juridiske vej (for at ændre lovene, red.), og jeg tror, at om seks måneder vil der være nul, og vi vil være den bedste liga i verden, siger Tebas.

Konkret vil der fredag blive indsendt en forespørgsel til den spanske regering om lovændringer, så La Liga og Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) får flere sanktionsmuligheder i forbindelse med sager om blandt andet racisme og homofobi.

Tebas erkender, at La Liga nok skulle have lavet forespørgslen tidligere, og han undskylder igen sin første og meget kritiserede reaktion over for Real Madrids Vinicius Junior, som søndag blev udsat for abelyde i Valencia.