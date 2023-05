Den er hjemme: Priske har ledt Sparta Prag til mesterskab

Brian Priske kom til Sparta Prag forud for sæsonen efter at være blevet fyret i belgiske Royal Antwerp.

Efter en træg start med mange uafgjorte kampe fik fodboldtræneren fra Horsens sit tjekkiske mandskab på vinderkurs, og efter at have set rivalerne Slavia Prag og Viktoria Plzen fordele de seneste otte mesterskaber mellem sig, kan Sparta Prags fans nu glæde sig over et mesterskab.

Det er klubbens 13. mesterskab i de 30 år, Tjekkiet har haft sin egen fodboldliga efter opsplittelsen af Tjekkoslovakiet. De 13 titler gør Sparta Prag til den med afstand mest vindende klub i tjekkisk fodbold.