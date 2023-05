Fodboldforbund fratrækker Juventus 10 point i Serie A

Ud over at give et misvisende billede af klubbens reelle finansielle situation har regnskabsfinten også været med til at sørge for, at Juventus har overholdt Det Europæiske Fodboldforbunds regler for ”financial fair play”.

Tilbage i januar idømte FIGC Juventus en straf på 15 minuspoint, men klubben ankede sagen til Italiens Olympiske Komité (Coni). I april vurderede Coni, at fodboldforbundet skulle behandle sagen igen, og Juventus fik derfor sine 15 point tilbage.

Nu har Juventus så mistet ti af pointene igen, men sagen kan ankes.

- Juventus noterer sig dommen, og klubben forbeholder sig retten til at læse begrundelsen for dommen for at vurdere, om sagen skal appelleres.

- (...) I mangel af klare regler føler klubben sig straffet ekstremt hårdt, uden at der er taget hensyn til proportionalitetsprincippet, lyder det mandag fra Juventus.