Dortmund er på mesterskabskurs efter hårdt tilkæmpet sejr

Dermed fører klubben nu ligaen med to point ned til Bayern München med én runde igen.

Det betyder, at Dortmund med en sejr hjemme over Mainz i sidste runde er mester for første gang siden 2012. Også et pointtab til Bayern München, som møder FC Köln, er nok.

Den afgørende runde spilles den kommende lørdag.

Men det holdt relativt hårdt i søndagens opgør for Dortmund, som allerede fra kampens begyndelse lagde et hårdt pres på Augsburg. Blandt andre Julian Brandt havde to store chancer.

Fælles for alle afslutninger var dog, at skarphed var en mangelvare. Tættest på kom Dortmund, da Niklas Süle efter 40 minutter headede på stolpen.