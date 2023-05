Brentford triumferede mod Spurs

Allerede efter otte minutter strålede Harry Kane. Svenske Dejan Kulusevski trillede bolden en meters penge, og den engelske stjerneangriber bragede fra godt 25 meter bolden op i hjørnet uden chance for Brentford-keeper David Raya.

Målet var Kanes 28 i Premier League i denne sæson, og han er dermed med stor afstand toer på topscorerlisten efter Manchester Citys målmaskine, der har lavet 36 mål.

Tottenham havde en lille håndfuld muligheder for at øge til 2-0 inden pausen, men Brentford-defensiven kæmpede bravt, og Raya tog sig af forsøgene inden for rammen.

Bedømt alene på de første 50 minutter var det med andre ord mod spil og chancer, da Damsgaard satte Yoane Wissa i scene omkring feltkanten. Wissa spillede bolden videre til Bryan Mbeumo, som fladt fandt en vej forbi Fraser Forster.