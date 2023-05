Warming og Darmstadt rykker op i Bundesligaen

Darmstadt er klar til Bundesligaen.

Det står klart, efter at holdet fredag slog midterholdet Magdeburg 1-0 på hjemmebane i næstsidste spillerrunde efter en scoring af angriberen Philip Tietz i første halvleg.

Dermed er klubben, der er placeret umiddelbart syd for Frankfurt, sikker på at slutte på en af de to oprykningspladser i toppen af tabellen og vende tilbage til Bundesligaen efter seks års fravær.