Hvidovre-keeper om opryknings-fuser: Det værste jeg har prøvet

Han tror endda, at det kan være med til at få holdet videre fra den store skuffelse.

- Det, der kendetegner os, er et stærkt sammenhold. Vi hiver hinanden op i løbet af ugen, og så er vi klar til den næste kamp.

- Vi har spillet sindssygt godt i den her sæson, og jeg er sikker på, at vi nok skal rejse os som hold.

- Vi har det hele i vores egne hænder, og vi går 100 procent efter det. Det ville være dumt at stå og sige andet, siger den 23-årige målmand.

Filip Djukic og resten af Hvidovre-mandskabet skal en tur til Vendsyssel i næste spillerunde, inden holdet slutter sæsonen af med en hjemmekamp mod Næstved.

Mandskabet går - anført af cheftræner Per Frandsen - allerede i gang med forberedelserne fredag.

- Når vi møder ind i morgen, så er jeg sikker, at Per nok skal sørge for, at vi allesammen kommer videre igen.

- Jeg er Hvidovre-dreng, og det rører mig helt ind til knoglerne, at vi står i den her situation. Jeg ønsker, at vi gør det færdigt. Det vil betyde alt for mig.

- Vi tager arbejdshandskerne på, så rejser vi os op, og så skal vi have den oprykning i Hvidovre, siger Filip Djukic.