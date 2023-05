Pernille Harder stopper i Chelsea efter sæsonen

Den danske angriber har været blandt profilerne på Chelsea-holdet.

I 79 kampe for klubben er det blevet til 44 scoringer. Så sent som onsdag scorede Harder et af målene, da Chelsea slog West Ham 4-0 og strøg til tops i den bedste engelske række.

Chelsea-manager Emma Haye er fuld af lovord om den danske spiller, der nu er på vej væk.

- Pernille er en af de bedste offensive spillere i verden, og man ser alle hendes kvaliteter dag ud og dag ind.

- Hun har altid været drevet henimod succes for at nå til tops og hjælpe holdet med at vinde titler, siger Haye til klubbens hjemmeside.