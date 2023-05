Daramy har bestået test og er klar til pokalfinalen

Jacob Neestrup påpeger dog, at retorikken omkring Daramy kan blive lidt for glorificerende.

- Mohamed Daramy er en vigtig spiller, men da vi spillede på Brøndby Stadion i søndags, vandt vi 1-0 med Mohamed og 2-1 uden ham.

- Jeg synes, at han er en fantastisk spiller, og jeg elsker at se ham spille, men jeg synes jo nærmest, at folk har fået den opfattelse, at han er vores eneste offensive spiller.

- Mange vil nok blive overrasket over, hvis man går ind og ser statistik på mål, assist og andenassist. Selvfølgelig ligger han højt i de statistikker, men det har vi også fire-fem andre, der gør, siger Jacob Neestrup, før han opremser Viktor Claesson, Lukas Lerager, Diogo Goncalves og Jordan Larsson.