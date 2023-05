AaB satser på svensk nødløsning som cheftræner

Svenskeren Oscar Hiljemark fortsætter som cheftræner for superligaklubben AaB frem til sommeren 2027.

Det oplyser AaB på sin hjemmeside.

Den 30-årige svensker overtog jobbet for to måneder siden for den resterende del af sæsonen, efter at AaB fyrede landsmanden Erik Hamrén efter en skidt start på foråret.