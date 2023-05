Frandsen har forlænget med Hvidovre inden mulig oprykning

Der nævnes ikke noget om kontraktlængde, men over for bold.dk oplyser Hvidovre-sportschef Peter Lassen, at der er tale om aftale, der løber frem til sommeren 2025.

Per Frandsen har været træner i Hvidovre siden sommeren 2017, og i sidste sæson var det også tæt på oprykning til Superligaen.

Men det endte med, at Lyngby og AC Horsens rykkede op, og Hvidovre tog en ny sæson i 1. division. Ved den lejlighed valgte klubben at forlænge Per Frandsens kontrakt med et enkelt år.

Den aftale stod til at udløbe denne sommer, men nu er samarbejdet altså forlænget med to år.