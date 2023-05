Inters vicepræsident håber på finale mod Manchester City

Han lovpriser angriberen Lautaro Martinez, der scorede sejrsmålet for Inter.

- Jeg er meget glad for Lautaro, som vokser hvert år. Han er et pejlemærke for holdet og er meget vigtig for os.

Hos Milan erkender træner Stefano Pioli, at Inter var stærkest over to kampe.

- Spillerne gav alt i begge kampe, men Inter fortjente at vinde, og vi må bare ønske dem tillykke.

- Vi håbede selvfølgelig at nå finalen, og jeg er naturligvis skuffet, men vi har lært meget i denne sæson, siger Pioli til Sky Sport ifølge uefa.com.