Inter er klar til CL-finale efter ny sejr over Milan

Milano-derbyet er kendt som et af de største lokalopgør, men det blev aldrig det helt store sus onsdag aften målt på kvalitet og spænding, og Milan havde ikke evnerne til at levere et comeback.

Simon Kjær var udeladt af Milans startopstilling, og selv om han så ud til at være på vej ind efter godt en time, fik han ikke spilletid.

Kampen begyndte faktisk livligt, og allerede efter ti minutter tilspillede Milan sig den store chance, som for alvor kunne have skabt spænding.

Fra ti meters afstand midt for mål afsluttede Brahim Díaz dog for svagt, og keeper André Onana kunne redde.