Randers-direktør planlægger sommersalg af stor profil

Der er dog ikke nogle konkrete tilbud på Søren Pedersens skrivebord endnu.

- Det er ikke sådan, at jeg har et tilbud liggende på bordet, men der er da interesserede klubber, og så må vi se på, hvor konkret det bliver, og hvor hurtigt det bliver, siger sportsdirektøren.

Søren Pedersen er ikke ene om at synes, at Berg Johnsen har været en enormt vigtig spiller for Randers.

Randers-cheftræner Rasmus Bertelsen har ligeledes været glad for midtbanespilleren, men han erkender også, at klubben har svært ved at holde på spillere som ham.

- Det ville være et stort tab, hvis han skifter. Han har været en god spiller for os i alle de år, han har været her. Han binder mange ting sammen.