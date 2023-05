Arsenal dummede sig i titelkampen med hjemmenederlag

Det engelske mesterskab fortoner sig mere og mere for Arsenal, der søndag aften tabte 0-3 på hjemmebane til Brighton i Premier League.

Med det skuffende nederlag er Arsenal plantet på andenpladsen fire point efter Manchester City, der tidligere søndag vandt 3-0 ude over Everton.

Arsenal har tilmed kun to ligakampe tilbage af sæsonen, mens City har tre kampe på hånden. Dermed skal City bare bruge en enkelt sejr mere i de tre sidste kampe for at blive mester.