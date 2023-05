De Geas drop kostede United dyrt mod West Ham

West Ham havde færre offensive aktioner, men ramte til gengæld et par stykker inden for rammen, og efter 27 minutter gav det pote.

Saïd Benrahma erobrede bolden fra Luke Shaw og drev bolden frem mod mål. Alene med fire United-spillere valgte han en afslutning uden for feltet.

Den fik ikke meget fart på, men David De Gea fik ikke sat ordentlig af og havde ikke tilstrækkelig styrke i sin arm, hvorfor det endte med et kostbart spansk drop.

Ondt blev værre for Manchester United i anden halvleg, hvor holdet i udpræget grad havde problemer med at spille sig igennem hjemmeholdets defensiv og frem til chancer.

West Ham fik to gange en scoring underkendt og havde andre gode muligheder for at bringe sig foran 2-0, men scoringen udeblev, og spændingen var intakt i slutfasen.