Stærk første halvleg sikrede Brøndby sejren over Randers

To mål og en assist i første halvleg af kantspiller Mathias Kvistgaarden sikrede Brøndby en 3-1-sejr på udebane mod Randers i Superligaens mesterskabsspil.

Udeholdet skulle lige finde formen i første halvleg, men da den blev fundet, var det ikke til at se, at Randers vandt 4-0 over Brøndby for kun 14 dage siden.