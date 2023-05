Milan slog Lazio og holder sig til i top-4-jagt

Lazio og Juventus har 64 og 63 point på anden- og tredjepladsen. Kampen om de tre resterende Champions League-pladser er dermed meget åben inden de sidste runder.

Lørdagens kamp mod Lazio så tidligt ud til at blive besværlig for Milan. Allerede efter ti minutter måtte det offensive es Rafael Leao således lade sig udskifte med en skade.

Men kun lidt over fem minutter senere blev det 1-0 til milaneserne på et mål af Ismael Bennacer. Jublen brød ud på San Siro igen efter en lille halv times spil, da Theo Hernández med et flot skud fra distancen gjorde det til 2-0.