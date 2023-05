Lionel Messi undskylder nu over for sine holdkammerater, efter at han er blevet suspenderet af Paris Saint-Germain.

Mandag - dagen efter at PSG havde tabt til Lorient i den franske liga - rejste argentineren til Saudi-Arabien. Det faldt ikke i god jord hos PSG-ledelsen, der efterfølgende har suspenderet Messi.

Messi forklarer nu turen til Saudi-Arabien med, at han troede, at spillerne havde fri, fordi de spillede søndag.