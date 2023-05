Lindstrøms Frankfurt gør Leipzig selskab i tysk finale

En storsejr kunne Frankfurt ikke prale af, men mindre kunne også gøre det.

Mens det for nylig blev til en sejr i kvartfinalen, har Frankfurt ikke vundet en kamp i Bundesligaen siden februar.

Hvis selvtillidstanken så småt er ved at være tømt, er der ikke noget at sige til det. Og i første halvleg mod Stuttgart så det kun ud til at blive værre for Frankfurt, som havde Lindstrøm på bænken fra start.

Værterne, der havde den danske midtbanespiller Nikolas Nartey på bænken, kom på 1-0, da Tiago Tomás sparkede bolden ind ved nærmeste stolpe.