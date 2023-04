City fortsatte stime og tog førstepladsen fra Arsenal

Fulham, der havde tabt de seneste ti ligakampe mod City, svarede dog overraskende tilbage på nordmandens åbningstræffer. Således halvflugtede Carlos Vinícius udligningen ind efter et kvarter.

City nåede dog at komme foran igen inden pausen. Topholdet erobrede bolden på banens midte, og med et drømmehug fra 20 meter scorede Alvarez til 2-1. Det skulle vise sig at blive sejrsmålet.

Newcastle fastholdt søndag sin tredjeplads ved at slå Southampton hjemme med 3-1 trods 0-1 ved pausen.

Stuart Armstrong sørgede for Southamptons pauseføring, men ti minutter efter pausen udlignede Callum Wilson.

Med cirka ti minutter tilbage scorede Newcastle to gange inden for kort tid. Først ved Theo Walcotts selvmål, og siden da Wilson scorede sit andet mål.