Viborg nærmer sig toppen med flot sejr over Randers

Viborg spillede flot fodbold og lagde et stort tryk på gæsterne med bevægeligt angrebsspil og et aggressivt genpres, og Randers havde særligt svært ved at holde styr på en konstant udfordrende Elias Achouri.

Efter 53 minutter fik værterne scoret til 2-0, da midtbanedynamoen Jakob Bonde stensikkert eksekverede det straffespark, som Ibrahim Said havde fremtvunget trods minimal berøring.

Randers svarede igen bare tre minutter efter, da den unge midtbanespiller Mads Enggaard headede et frisparksindlæg ind via overliggeren.

Efter reduceringen overtog Randers mere af initiativet, og Viborg stod lavt og forsøgte at true på omstillinger.

Efter 70 minutter troede gæsterne, at de havde fået straffespark, men efter et VAR-gennemsyn viste det sig, at berøringen på den indskiftede kantspiller Tosin Kehinde akkurat var udenfor straffesparksfeltet, og dermed slap Viborg med skrækken.