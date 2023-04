Lindstrøm kan få comeback lørdag efter otte uger ude

Ved den lejlighed oplyste Eintracht Frankfurt, at der ville blive tale om en pause på flere uger.

Bliver Jesper Lindstrøm sendt på banen lørdag, vil der være gået otte uger og en dag siden hans seneste optræden i Bundesligaen.

Og der er gode muligheder for, at Oliver Glasner vælger at sender Jesper Lindstrøm i aktion. Men det bliver ikke i startopstillingen.

- Han er ikke fuldstændig smertefri endnu, men han kan træne. Jeg talte med ham i dag (torsdag, red.), og han sagde, at han har det rigtig godt.