Patrick Mortensen kunne godt se, hvor det bar henad, så AGF-anføreren smilede afvæbnende midt i glæden over 1-0 sejren mod FC Nordsjælland.

»Jeg fik det at vide lige efter kampen - at der nu er seks point op til førstepladsen. Det var ikke jeg klar over. Så lidt går jeg op i det.«

Kort efter flød guitarsoloen fra det udødelige Journey-hit ”Don’t stop Believin” ud af gæsternes omklædningsrum i Farum og skabte en fornemmelse af, at alt kunne lade sig gøre, lige indtil Uwe Rösler kom traskende ned i spillertunnellen på Right to Dream Park.