Napoli er tæt på italiensk guld efter overtidsmål

Begge Milano-hold tog tre point tidligere søndag. På to mål af Rafael Leao vandt Milan 2-0 hjemme over Lecce, mens Inter vandt 3-0 ude over Empoli. Her blev Romelu Lukaku dobbelt målskytte.

At Napoli endte med at vinde topopgøret, var helt i tråd med kampforløbet. Napoli var bedst og havde de største chancer.

Alligevel var Juventus ved at rende med alle point, da Angel Di Maria scorede på en friløber otte minutter før tid.

Efter et videogennemsyn vurderede dommeren dog, at Arkadiusz Milik forinden havde begået frispark mod Stanislav Lobotka og annullerede scoringen.