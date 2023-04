United vandt straffegyser og er i FA Cup-finalen

Det virkede som om, at de to hold kunne have spillet nærmest uendeligt og aldrig få afgjort sagen imellem sig.

Det var derfor ikke den helt store overraskelse, at kampen måtte ud i forlænget spilletid og til sidst en armlægning fra 11-meterpletten for at nå en afgørelse.

Christian Eriksen var med fra start, men danskeren formåede ikke at få sat et afgørende aftryk på kampen. Efter en times spil blev midtbanespilleren udskiftet med Fred.

Lørdag spillede City sig videre til finalen med en 3-0-sejr over Sheffield United i en kamp, hvor Riyad Mahrez scorede hattrick.

FA Cup-finalen spilles 3. juni.