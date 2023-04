Torres gjorde sig til Barca-helt i målfattigt topopgør

Det var Raphinha, der sendte bolden på tværs til Torres på kanten af feltet. Den spanske landsholdsspiller tog et træk og udplacerede Jan Oblak i Atlético-målet med et fladt skud.

Målet faldt på et tørt sted for både Barcelona og Torres. Holdet havde ikke scoret i de to seneste kampe, og for offensivspilleren var det blot sæsonens fjerde fuldtræffer i den spanske liga.

Nogen sindsoprivende første halvleg var der ikke tale om, selv om gæsternes Antoine Griezmann tidligt ramte overliggeren. Som ventet havde Barcelona bolden klart mest, men Atlético forsvarede sig i vanlig stil godt.