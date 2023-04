Randers udnyttede enorme fejl og nedsablede Brøndby

Randers FC leverede en flot præstation, da holdet søndag tog en 4-0-sejr over Brøndby, der på eget græs havde massive problemer med at få spillet til at fungere.

Opspilsproblemerne blev Brøndbys helt store hæmsko, idet kronjyderne havde succes med at bryde bolden højt på hjemmeholdets banehalvdel.

Randers’ afklarede og afstemte presspil var konstant et problem for Brøndby, der ofte kom til at se usammenhængende ud.