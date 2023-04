Viborg spændte ben for FCN's guldjagt med sejr

Generelt var første halvleg præget af to mandskaber, der lykkedes med at neutralisere hinandens styrker, hvilket gav et taktisk og låst kampbillede uden de store chancer til de to hold.

Efter pausen åbnede kampen mere op, og blot to minutter inde i anden halvleg var gæsterne tæt på at bringe sig foran, da kantspilleren Ernest Nuamah stod helt fri i feltet, men han sparkede den kæmpestore chance på stolpen.

Efter 55 minutter formåede Viborg at bryde dødvandet, da forsvarsklippen Nicolas Bürgy sparkede bolden i mål efter klumpspil i FCN-feltet efter et hjørnespark.

Herefter stillede Viborg sig længere tilbage på banen og overlod initiativet til FCN.

Gæsterne formåede ikke at spille sig frem til det udlignende mål mod Viborgs kompakte defensiv, og dermed endte kampen 1-0.