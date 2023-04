Fodboldleder vil bekæmpe racisme og annullerer Lukaku-rødt

Efterfølgende anklagede Lukaku Juventus-tilhængerne for at have udsat ham for racisme.

Præsidenten for Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), Gabriele Gravina, har lørdag annulleret Lukakus karantæne.

- Kampen mod alle former for racisme er et af de grundlæggende principper inden for sporten, siger Gravina.

Præsidenten fortæller, at Lukaku gentagne gange har været et mål for alvorlige racistiske og diskriminerende ytringer.

Gabriele Gravina forklarer, at de mange tilfælde af racisme retfærdiggør angriberens reaktion med et sætte en finger for munden. Den blev af kampens dommer tolket som en provokation over for Juventus-fansene.