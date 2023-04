Storslået triumf lurer forude i walisisk Hollywood-klub

- De har lovet os en stor fest, hvis vi rykker op, og de vil tage os til et sted med en masse blinkende lys.

Wrexham leverede et sandt Hollywood-drama, da holdet besejrede den direkte titelkonkurrent, Notts County, i sidste uge. Kampen endte 3-2 takket være en straffesparksredning af Ben Foster i syvende minuts tillægstid.

Det walisiske foretagende har på førstepladsen 107 point for 44 kampe, mens Notts County har fire point færre på andenpladsen. Kun førstepladsen sikrer direkte oprykning.

Ryan Reynolds, der er kendt for at spille Deadpool i en række actionfilm af samme navn, har en enkelt gang taget sin familie med på tribunen. Han fortæller, at rollen som medejer ikke altid har været lige let