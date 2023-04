La Liga-legende stopper efter 23 år på topplan

Han var blandt andet med til at vinde den spanske pokalturnering i 2005, og sidste år fik han så lov til at løfte trofæet som anfører, da klubben efter 17 års tørke atter vandt pokalturneringen.

I indeværende sæson har han fået spilletid i 23 kampe, men de fleste har været som indskifter.

I tillæg til de mange Betis-kampe kommer over 200 kampe for Valencia, 70 for Malaga og 71 for Fiorentina samt 51 landskampe for Spanien.

Landskampene blev spillet i perioden 2002-2007. Hans sidste landskamp som starter var på Aarhus Stadion i en EM-kvalifikationskamp mod Danmark i oktober 2007.