Mæhles scoring sikrede Atalanta point i Champions League-jagt

Atalanta hænger på i kampen om Champions League-pladserne, og klubben kan takke danske Joakim Mæhle for, at det blev til point i udekampen mod formstærke Fiorentina mandag aften.

Mæhle stod nemlig for Atalantas enlige scoring med holdets eneste skud inden for målrammen i opgøret, der sluttede 1-1.

Otte minutter før pausen opfangede han en løs bold uden for feltet og narrede en forsvarer med et fikst træk, inden han prikkede kuglen op over Fiorentina-keeper Pietro Terracciano.