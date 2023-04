Superligaen har igen skiftet førerhold, efter Randers og FC Nordsjælland mandag delte pointene.

FC Nordsjælland havde før kampen blot fået to point i forårets første fire udekampe, og udebaneproblemerne fortsatte med en svær indledning. Ligesom i Randers’ 1-0-sejr i seneste runde over FC København var den tunge og langsomme bane et tema, som blev en fordel for hjemmeholdet, der hele tiden søgte det duelprægede spil og havde det knasfint med en rodet fodboldkamp.