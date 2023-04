United udbygger sejrsstime og rykker op på tredjeplads

Bruno Fernandes havde selv chancen for at øge til 2-0 efter pausen, hvor han tordnede bolden op på overliggeren. Havde Navas i målet ikke fået det yderste af fingrene på skuddet, så var forsøget formentlig gået i mål.

Portugiseren satte midtvejs i kampen Christian Eriksen op med en genial stikning på et frispark, så danskeren fik en skudmulighed. Med tre-fire meter til målstregen var det dog ikke den nemmeste chance, og Navas fik stillet sig godt i vejen.

2-0-scoringen kom et kvarter før slutfløjt, da Anthony trak ind i banen fra sin position i højre side. Her lagde han bolden videre til Diogo Dalot, der i fuldt løb fordoblede gæsternes føring med et velplaceret skud.

Christian Eriksen blev et par minutter senere pillet ud på bænken efter en lovende præstation. Efter to indskiftninger i de seneste kampe er det tydeligt, at danskeren nu er på vej tilbage i omdrejninger.